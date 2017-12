City continua imparável em Inglaterra, Tottenham é a mais recente vítima

Lusa 16 Dez, 2017, 20:46 | Futebol Internacional

O recorde de vitórias volta a ser ampliado e os imbatidos 'citizens' alargam a vantagem, à 18.ª jornada, para 14 pontos, enquanto os rivais do United não jogarem no domingo, com o West Bromwich.



Mourinho, o treinador do United, já se tinha 'rendido', e hoje foi certamente a vez do Tottenham, equipa que segue em sexto lugar no campeonto inglês.



Ilkay Gündogan (14), Kevin De Bruyne (70) e Raheem Sterling (80 e 91) foram os marcadores em mais um passo de 'gigante' em direção à reconquista do campeonato. Eriksen, aos 90+3, assinou o golo de honra dos londrinos no estádio Etiah.



Guardiola até se deu ao luxo de poupar jogadores e deixou de fora David Silva, o português Bernardo Silva e ainda Danilo. Mas nem isso impediu mais um 'festival' de futebol atacante.



Na 'corrida' para o segundo lugar - aparentemente a única que existe -, o Chelsea 'encostou-se' ao MU, depois da vitória de 1-0 sobre o Southampton. Ambos estão com 38 pontos, contra 52 do City.



Marcos Alonso, aos 45+3, fez o único golo em Stamford Bridge, ante um adversário que contou com Cédric Soares no onze inicial. Dia mau para o português, que se lesionou e saiu aos 17 minutos, substituído por Lemina.



De regresso ao quarto lugar, atrás das duas equipas de Manchester e do Chelsea, está o Arsenal, vencedor do Newcastle por 1-0. Marcou o alemão Mesut Ozil, aos 23 minutos.



Mesmo com um nulo no campo do Brighton and Hove Albion, o Burnley sobe provisoriamente um lugar, para quinto. Com 32 pontos, ficam com mais um que Tottenham e que Liverpool, que só joga domingo em Bornemouth.



Dia para esquecer para o Watford, do português Marco Silva, goleado em casa pelo Huddersfield, por 4-1. Em nono, com 22 pontos, está bem acima da linha de descida mas começa também a ver a zona europeia afastar-se a 'passos acelerados'.



Também hoje, o West Ham bateu o Stoke City, por 3-0, resultado igual ao conseguido pelo Crystal Palace ante o Leicester.