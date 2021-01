City continua na Taça de Inglaterra com "bis" de Bernardo Silva, Leeds afastado

O extremo luso, de 26 anos, andava afastado dos golos pelos ‘citizens’ desde 11 de julho de 2020, dia em que contribuiu para a goleada frente ao Brighton (5-0), em jogo referente à última edição da Premier League.



Este foi também o segundo ‘bis’ do antigo jogador de Mónaco e Benfica pelo clube de Manchester, sendo que, em setembro de 2019, anotou um ‘hat-trick’, frente ao Watford.



Hoje, no Estadio Etihad, o extremo direito, na companhia dos lusos João Cancelo e Rúben Dias, estreou-se a marcar na nova época, frente ao conjunto do Championship, logo aos oito minutos, dilatando a vantagem, aos 15, antes de Phil Foden (33) ‘selar’ a passagem aos 16 avos de final da prova.



Em Londres, o Chelsea também não teve dificuldades em bater (4-0) o Morecambe, da quarta divisão, com tentos de Mason Mount (18), Timo Werner (44), Hudson-Odoi (49) e Kai Havertz (85).



Depois das eliminações surpresa de Derby County e West Bromwich, no sábado, aos ‘pés’ do Chorley (sexto escalão) e Blackpool (terceiro), respetivamente, o Leeds ‘caiu’ de forma esclarecedora perante um conjunto da quarta divisão.



O técnico argentino Marcelo Bielsa tinha garantido na antevisão ao encontro que iria apostar nos melhores jogadores em homenagem à origem do futebol, mas acabou por ver a sua equipa sair precocemente da prova.



Em Crawley, destacou-se o cipriota Nick Tsaroulla, depois de apontar, aos 50 minutos, o primeiro golo da carreira enquanto jogador sénior.



Além de City, Chelsea e Crawley, também asseguraram hoje o ‘passaporte’ para a fase seguinte o Barnsley e Bristol City.



Ainda no dia de hoje, o Tottenham, treinado pelo português José Mourinho, vai ao terreno do Marine (oitavo escalão) e o Newport (quarto) recebe o Brighton.