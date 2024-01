City impõe goleada e avança na Taça de Inglaterra, West Ham e Luton vão a desempate

Sem Bernardo Silva na ficha de jogo, mas com Rúben Dias no 'onze' e Matheus Nunes a entrar aos 18 minutos, os 'citizens' não tiveram dificuldades para se imporem no Estádio Etihad, com Foden (33) e Álvarez (37) a deixarem a eliminatória muito bem encaminhada.



No segundo tempo, o técnico Pep Guardiola lançou Kevin De Bruyne, que não jogava há quase cinco meses, mas foi Matheus Nunes, logo de seguida, a evidenciar-se com uma assistência para Bobb dilatar ainda mais a vantagem, antes de Foden (65) 'bisar'.



A fechar, o regressado médio belga fez o último passe para o remate certeiro do compatriota Doku (74).



Em Londres, o West Ham e o Luton empataram com Bristol (1-1), do Championship, e Bolton, do terceiro escalão, respetivamente, pelo que vão ter de disputar um novo encontro no reduto dos adversários de hoje.