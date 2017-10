Cláudia Neto de regresso à seleção feminina

Lusa 09 Out, 2017, 16:18 | Futebol Internacional

A jogadora das suecas do Linkopings tinha falhado os dois particulares com a Finlândia, por lesão, mas regressa ao conjunto treinado por Francisco Neto, tal como Jéssica Silva, que falhou o Euro2017 devido a problemas físicos.



Joana Marchão é a única novidade na lista de convocadas em relação às escolhas para o Europeu.



Portugal estreia-se no Grupo 6 do apuramento para o Mundial2019 frente à Bélgica, a 24 de outubro, em Penafiel, numa ‘poule’ em que estão também a Itália, a Moldávia e a Roménia.



Lista de convocadas:

- Guarda-redes: Patrícia Morais (Sporting) e Rute Costa (Sporting de Braga)

- Defesas: Carole Costa, Ana Borges, Matilde Fidalgo, Joana Marchão (Sporting), Raquel Infante (Rodez/Fra), Sílvia Rebelo (Sporting de Braga)

- Médios: Cláudia Neto (Linkopings/Sue), Dolores Silva, Mélissa Antunes, Vanessa Marques, Andreia Norton (Sporting de Braga), Tatiana Pinto, Fátima Pinto (Sporting)

- Avançados: Jéssica Silva (Levante/Esp), Ana Leite, Diana Silva (Sporting), Laura Luís (Sporting de Braga), Carolina Mendes (Grindavik/Isl)