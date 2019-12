Cláudia Neto em 97.º em lista de melhores futebolistas do mundo em 2019

A internacional portuguesa Cláudia Neto, a jogar nas alemãs do Wolfsburgo, é a única lusa na lista das 100 melhores futebolistas do mundo para o jornal The Guardian, que esta sexta-feira revelou todos os nomes relativos a 2019.