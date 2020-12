Cláudia Neto junta-se a Jéssica Silva nos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões

A Fiorentina, com a portuguesa Cláudia Neto a titular, qualificou-se esta quarta-feira para os oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol feminino, juntando-se ao Lyon, detentor do troféu, de Jéssica Silva.