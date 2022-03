Claudio Bravo evita derrota mais pesada na receção do Betis ao Eintracht

Uma grande exibição do chileno Claudio Bravo evitou hoje uma derrota mais pesada do Betis na receção ao Eintracht Frankurt, com os alemães a vencerem por 2-1 na primeira 'mão' dos 'oitavos' da Liga Europa de futebol.