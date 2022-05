Clément Turpin designado para dirigir final da Liga dos Campeões

Turpin, internacional desde 2010, vai dirigir no Stade de France, em Saint-Denis, França, a partir das 20:00, a sua primeira final da 'Champions' como juiz principal, após ter sido quatro árbitro na final de 2018, ano em que o Real Madrid bateu precisamente o Liverpool, por 3-1, em Kiev.



Na época passada, dirigiu a final da Liga Europa, entre o Villarreal e Manchester United, vencida pelos espanhóis no desempate por grandes penalidades (11-10), após a igualdade a um golo no final do prolongamento.



Na final agendada para o dia 28, Turpin, de 39 anos, vai ser auxiliado pelos compatriotas Nicolas Danos, Cyril Gringore, enquanto o quarto árbitro será o também gaulês Benoît Bastien. Jérôme Bastian, igualmente de França, estará no videoárbitro (VAR).



Na presente edição da Champions, apitou um total de sete encontros, incluindo a primeira mão dos quartos de final entre Chelsea e Real Madrid.



O esloveno Slavko Vinčić foi o escolhido para dirigir o confronto entre os germânicos do Eintracht Frankfurt, que conta com o avançado luso Gonçalo Paciência, e dos escoceses do Rangers, na final da Liga Europa, agendada para 08 de maio, às 20:00, no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, em Sevilha, Espanha.



Já Istvan Kovacs, da Roménia, vai ser o responsável por arbitrar o duelo entre a Roma, de Itália, treinada pelo português José Mourinho, e o Feyenoord, dos Países Baixos, na final da primeira edição da Liga Conferência Europa, marcada para a Arena Kombëtare, em Tirana, Albânia, dia 25 de maio, a partir das 20:00.



Por fim, a final da Liga dos Campeões feminina vai ser arbitrada pela finlandesa Lina Lehtovaara. No VAR estará o português Tiago Martins, assistido pelo compatriota João Pinheiro.



O duelo entre o FC Barcelona e Lyon, está previsto para o dia 21 de maio, às 18:00, no Juventus Stadium, em Turim, Itália.