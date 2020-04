Clubes belgas voltam a adiar decisão sobre o fim antecipado da liga

De acordo com AFP, os responsáveis pelo principal campeonato belga querem aguardar pelas recomendações do governo e do Conselho de Segurança Nacional, previstas, precisamente, para sexta-feira, sobre a possibilidade de realização de jogos à porta fechada.



A decisão sobre o fim antecipado da liga belga, que terá de ser tomada em AG pelos clubes participantes da competição, deveria ter ocorrido em 15 de abril, mas foi, inicialmente, adiada para a próxima sexta-feira.



Em 25 de março, o conselho de diretores da Pro League recomendou o fim dos campeonatos, numa decisão considerada “prematura” e “injustificada” pela UEFA, que ameaçou privar os clubes belgas da participação nas provas europeias da próxima temporada.



Em caso de interrupção definitiva do campeonato, a classificação atual seria congelada e o Club Brugge seria declarado campeão.



A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 167 mil mortos e infetou mais de 2,4 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 537 mil doentes foram considerados curados.



Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram, entretanto, a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos, como Dinamarca, Áustria, Espanha ou Alemanha, a aliviar algumas das medidas.