Clubes da liga inglesa aprovam protocolo sanitário para dias de jogo

Entre as medidas estão a limitação do número de pessoas autorizadas a entrar nos estádios, a forma como estas se distribuirão e poderão circular e a desinfeção de equipamentos, como as balizas, bandeirolas de canto e placard no qual são anunciadas as substituições.



Em homenagem às vítimas da pandemia de covid-19, que no Reino Unido ascendem a 41.128 mortos, segundo o mais recente balanço, os jogadores vão cumprir um minuto de silêncio na jornada de recomeço da competição, interrompida há cerca de três meses.



Desde de que as equipas regressaram aos treinos, em 17 de maio, a ‘Premier League’ realizou sete rondas de testes à covid-19, nas quais detetou 14 casos positivos, num total de 1.213 análises a jogadores e membros do ‘staff’ dos clubes.



O recomeço da competição, que tem 92 encontros por disputar, todos os das últimas nove jornadas e ainda dois em atraso, está marcado para quarta-feira.



A pandemia de covid-19 já provocou mais de 416 mil mortos e infetou mais de 7,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.