Coates sabe como Patrício defende os penáltis

O futebolista sul-americano falou há instantes sobre o jogo Portugal-Uruguai, de sábado, no centro de estágio da seleção celeste e não escondeu que já falou com os companheiros de seleção sobre Portugal e sobre jogadores que conhece bem, especialmente Rui Patricio.



Questionado sobre a qualidade do internacional português nos penáltis, coates disse esperar que o Uruguai não precise de lá chegar para ganhar o jogo.



Sobre Cristiano Ronaldo o defesa diz que todos sabem como é mas garante que o Uruguai não irá preparar o jogo a pensar apenas no melhor do mundo.