Colômbia e Uruguai empatam para o Mundial2026

Os ex-portistas James Rodríguez, aos 35 minutos, e Uribe, aos 52, apontaram os golos da equipa da casa, que ainda não perdeu e soma cinco pontos, após uma vitória e dois empates.Os uruguaios, com o guarda-redes do Sporting Franco Israel no banco, ainda conseguiram, porém, restabelecer a igualdade, com tentos de Olivera, aos 47 minutos, e do ex-Benfica Darwin Núñez, já aos 90+1, de grande penalidade.Com este resultado, e antes das outras oito seleções jogarem nesta terceira ronda, os colombianos são terceiros, com cinco pontos, e os uruguaios quartos, com quatro.