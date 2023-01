Colónia `esmaga` Bremen na maior goleada desta edição da Bundesliga

O Colónia protagonizou hoje, para já, a maior goleada da temporada na Liga alemã de futebol, ao 'esmagar' em casa o Werder Bremen, por 7-1, com 'bis' do tunisino Skhiri e de Tigges, na 16.º jornada.