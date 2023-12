Colónia multado em 595 mil euros por uso de pirotecnia

A multa é a mais elevada de sempre no futebol alemão a penalizar o comportamento dos adeptos, embora cerca de um terço do valor possa ser investido pelo clube em medidas de segurança, segundo a federação alemã (DFB).Os incidentes que levaram a esta multa aconteceram em 22 de outubro, na receção do Colónia ao Borussia Mönchengladbach (3-1), mas o emblema da casa prometeu lutar pela redução do castigo, considerando que o mesmo é de “enorme prejuízo financeiro”.A pirotecnia é comum no futebol alemão, com os adeptos a fazerem uso deste tipo de engenhos tanto em casa, como fora.Na segunda-feira, também o Bayern Munique foi castigado com uma multa de 40.000 euros e um jogo à porta fechada na Liga dos Campeões, com pena suspensa durante dois anos.