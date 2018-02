Comissão Europeia e UEFA assinam acordo para promover valores comuns

Lusa 21 Fev, 2018, 15:09 | Futebol Internacional

O acordo prolonga a colaboração inicial, estabelecida entre 2014 e 2017, e vai centrar-se nas “dificuldades que o desporto enfrenta”, relacionadas com “violência nos estádios, resultados combinados, equidade fiscal, doping e racismo”.



A Comissão Europeia considera que o Europeu de 2020 constituirá “uma oportunidade para enviar uma imagem positiva da Europa e dos seus valores, com a celebração da diversidade cultural” do continente, através de um “desporto muito querido para tantos cidadãos europeus”.



“Os futebolistas, homens e mulheres, são modelos para as crianças e adultos em toda a Europa. Esta força pode ser um aliado importante na luta contra o racismo e a promoção da solidariedade e igualdade”, observou o vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans.



Timmermans assinalou também que o caráter transnacional do Campeonato da Europa, lembrando que “a segurança e a integridade estarão expostas a ameaças transfronteiriças, contra as quais é possível lutar” de forma mais eficaz com o acordo celebrado hoje.



O Europeu de 2020, no qual Portugal defende o título de campeão conquistado em 2016, em França, vai disputar-se pela primeira vez em 12 países, por um total de 24 seleções nacionais, como forma de celebração do 60.º aniversário do torneio.