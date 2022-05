Comissão Europeia pede à UEFA méritos desportivos

“O futebol europeu deve continuar aberto, deve basear-se no mérito desportivo e servir os interesses de toda a sociedade, e não apenas o benefício de uma elite”, declarou numa mensagem gravada o vice-presidente da Comissão, Margaritis Schinas.



Schinas defendeu ainda que o êxito comercial dos principais clubes deve servir para apoiar os que não têm tantos privilégios, com uma aposta num modelo aberto baseado no mérito dos clubes, o cenário certo para a inclusão e solidariedade no futebol.



Embora não tenha feito qualquer menção à Superliga, projeto que chegou a ser anunciado por uma elite de clubes, o político grego deixou críticas implícitas ao modelo, que previa a integração de 12 equipas de Inglaterra, Espanha e Itália.



Sanções à Rússia



Na sua intervenção, o vice-presidente da Comissão agradeceu também à UEFA pelas sanções impostas ao futebol russo, face à invasão da Rússia na Ucrânia, defendendo que esse passo demonstra “a força de valores comuns”.



A FIFA e a UEFA decidiram de forma conjunta em 28 de fevereiro, suspender todas as seleções e clubes russos, numa decisão que incluiu a exclusão do Mundial do Qatar de 2022, e quando devia disputar em março o ‘play-off’ de apuramento.



Também a UEFA mudou a sede da final da Liga dos Campeões de São Petersburgo para Paris, e rescindiu contrato com a Gazprom, empresa russa do setor energético a que estava associada desde 2012.



Para a Comissão Europeia, a reforma da Liga dos Campeões, cujo novo formato entrará em vigor a partir de 2024/25, resulta de um “processo inclusivo de consultas”, num modelo que passará a ter 36 equipas participantes.



Na segunda-feira, a UEFA aprovou o alargamento da Liga dos Campeões de 32 para 36 equipas a partir da época 2024/25, com um novo modelo de competição sem fase de grupos, passando para uma liga única com oito jogos.