Competições da UEFA vão sofrer alterações

Mário Aleixo - RTP Comentários 27 Mar, 2018, 12:13 / atualizado em 27 Mar, 2018, 12:13 | Futebol Internacional

As mudanças estão à vista. A UEFA e a ECA (Associação de Clubes Europeus) chegaram a acordo para as mudanças na principal prova europeia de clubes, que passará a distribuir 1900 milhões de euros em prémios, uma diferença de 500 milhões em relação ao anterior triénio.



A qualificação para a fase de grupos valerá 15 milhões de euros, enquanto cada triunfo renderá 2,7 milhões de euros. Já um empate permitirá um encaixe de 900 mil euros. O prémio da vitória na final da Liga dos Campeões também sofrerá um aumento, passando a valer 19 milhões de euros ao clube vencedor.



Uma outra novidade passa pela criação de um "ranking histórico" que distribuirá um bónus de 528 milhões, com base nos títulos de campeão europeu conquistados no passado e no histórico de resultados dos clubes na competição.



Perante a criação deste “ranking”, as equipas terão a possibilidade de realizar um encaixe extra que, no máximo, poderá ascender aos 32 milhões de euros.



A Liga Europa, segunda competição do calendário UEFA, também terá prémios melhorados no triénio 2018-2021, uma vez que possuirá 500 milhões de euros, mais 100 milhões que no período anterior para distribuir pelos clubes.



A UEFA confirmou ainda a introdução de uma quarta substituição nos prolongamentos da Liga dos Campeões, Liga Europa e Supertaça Europeia a partir da próxima época.



No site oficial o órgão máximo do futebol europeu adiantou ainda que os horários dos jogos vão sofrer alterações.



Os desafios da “Champions” passam a realizar-se às 17h55 e às 20h00, horários que também entrarão em vigor na Liga Europa. A edição 2018 da Supertaça Europeia terá início marcado para as 20h00.



A UEFA também passará a autorizar a presença de 23 jogadores nas finais da Liga dos Campeões e Liga Europa e na Supertaça Europeia (11 jogadores titulares e 12 suplentes).