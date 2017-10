Comunidade lusa vive com "emoção" o Portugal-Suíça

Mário Aleixo - RTP 09 Out, 2017, 10:44 / atualizado em 09 Out, 2017, 11:06 | Futebol Internacional

José Inácio Sebastião, ex-conselheiro das comunidades portuguesas em Genebra e presidente da Associação Lusófona Cidadania Ativa, assume que "é uma pena que não possam ganhar os dois" e destaca a emoção em torno do jogo da décima jornada do grupo B de qualificação para o Campeonato do Mundo.



"O ambiente é de muita emoção, por duas razões: queremos que Portugal passe para a frente e gostaríamos que Portugal e Suíça se encontrassem numa final de um Mundial, mas não vai ser fácil", confessa, sem deixar de reconhecer que "Portugal está numa situação difícil" e que a confiança é enorme entre os suíços.



Aliás, para este representante da comunidade lusa na Suíça, os helvéticos dão o triunfo na partida de terça-feira como "um dado adquirido", apoiados na evolução que o seu futebol tem registado nos últimos anos.



"Os suíços estão muito confiantes que vão ganhar. É verdade que a Suíça está a fazer um excelente trabalho, tem ganho os jogos todos, venceu já Portugal no primeiro jogo. Para a pequena Suíça ganhar a Portugal é como ganhar uma final. Será um grande feito. Eles estão verdadeiramente confiantes de que vão passar com vitórias nos jogos todos", disse.



Questionado sobre as habituais provocações e brincadeiras entre adeptos das duas seleções na antecâmara de um jogo desta importância, José Inácio Sebastião conta que até a típica neutralidade helvética se desvanece perante o peso desta partida e a possibilidade de alcançar um pleno de vitórias que ainda só a Alemanha conseguiu nesta fase de apuramento.



"Os suíços são conhecidos por serem reservados, mas o futebol é um jogo de emoções. Há comentários e brincadeiras entre os portugueses e os suíços. Como nós temos 300 mil emigrantes aqui na Suíça, para os suíços poder ganhar à maior comunidade aqui é muito importante", frisa.





A história diz que a Suíça é um adversário muito complicado para Portugal, com a seleção lusa a vencer apenas seis dos 21 encontros disputados. Segundo o ex-conselheiro da comunidade portuguesa em Genebra, esse registo é apenas mais um alerta para as dificuldades que os campeões da Europa devem esperar do jogo de terça-feira."A Suíça não era um país de futebol, mas está a tornar-se um país de futebol. Eles sabem que Portugal tem grandes jogadores, mas a Suíça está a mostrar que consegue discutir os jogos com os melhores", finaliza.Portugal, segundo classificado do Grupo B, com 24 pontos, menos três do que a Suíça, necessita de vencer a seleção helvética para conquistar o sétimo apuramento para fases finais de Mundiais, o quinto consecutivo. O jogo está marcado para esta terça-feira, às 19h45, no Estádio da Luz, e vai ser arbitrado pelo turco Cuneyt Çakir.