CONCACAF abre inquérito a alegada corrupção envolvendo vice-presidente do Suriname

Segundo as imagens, Ronnie Brunswijk, antigo membro da guerrilha, de 60 anos, distribuiu dinheiro pelos jogadores do Olímpia antes do confronto em casa do Inter Moengotapoe. O Olímpia ganhou 6-0.



Brunswijk, que dá nome ao estádio onde decorreu a partida, jogou pelo Inter, do qual é dono e 'capitão' de equipa, até aos 54 minutos, e fez alinhar também o filho, Damian.



Antigo membro da guerrilha, Brunswijk ascendeu à vice-presidência em 2020, já depois de acumular sentenças de 18 anos de prisão por tráfico de droga.