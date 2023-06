Concacaf expulsa Nicarágua da Gold Cup 2023 por utilização indevida de jogador

Além disso, a Concacaf informou em comunicado que rebaixou o país centro-americano à Liga B da Liga das Nações.



A Concacaf explicou que a utilização ilegal do jogador por parte da seleção nicaraguense é uma “grave violação do regulamento”, pelo que decidiu sancionar a Federação Nicaraguense de Futebol (Fenifut).



Embora a Concacaf não tenha identificado o jogador utilizado ilegalmente, a sanção é fruto da participação do jogador Richard Rodríguez, natural do Uruguai.



A decisão ocorre após denuncia de Trinidad e Tobago.



A denúncia alega que Rodríguez jogou com a seleção da Nicarágua, apesar de não cumprir o requisito de nacionalização da FIFA de morar no país pelo menos há cinco anos.



A Nicarágua será substituída por Trinidad e Tobago no Grupo A da fase de grupos da Gold Cup de 2023. Por sua vez, Antígua e Barbuda ocupará o lugar de Trinidad e Tobago na fase preliminar da Copa Ouro.



Trinidad e Tobago também substituirá a Nicarágua na Liga A da Liga das Nações da Concacaf.