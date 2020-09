Confederação Asiática Futebol anula Taça e adia Liga dos Campeões

De acordo com o organismo, a final da Liga dos Campeões foi alterada de 05 para 19 de dezembro, e os jogos da fase de grupos da zona Este, previstos para meados de outubro, vão ser jogados em dezembro.



A AFC já tinha anunciado que os jogos do grupo da zona Oeste vão ser disputados em setembro, no Qatar.



“São tempos difíceis para todos, que afetam o futebol e o desporto em geral”, afirmou o presidente da AFC, Cheikh Salman bin Ebrahim al-Khalifa.



