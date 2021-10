Congresso Mundial de Treinadores junta em Lisboa técnicos e atletas

O evento, organizado pela Confederação de Treinadores de Portugal em parceria com a Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, vai decorrer no Campus Universitário da capital, mas terá também sessões online.Entre os participantes já confirmados, de acordo com a organização, estão os selecionadores nacionais de futsal masculino, Jorge Braz, andebol masculino, Paulo Pereira, e hóquei em patins feminino, Hélder Antunes.

O congresso contará também com atletas como Bebé, guarda-redes de futsal, o judoca Pedro Dias, e a basquetebolista Sofia Ramalho, que irão falar sobre os seus treinadores.