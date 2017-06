Conmebol queixa-se de ex-dirigentes

Mário Aleixo - RTP 07 Jun, 2017, 10:02 | Futebol Internacional

A Confederação de Futebol da América do Sul (Conmebol) apresentou uma queixa ao fisco paraguaio por práticas ilícitas de dois antigos presidentes do organismo, o paraguaio Nicolás Leoz e o uruguaio Eugenio Figueredo.



A queixa denuncia a prática de ilícitos de quebra de confiança, lavagem de dinheiro, produção de documentos falsos e associação criminosa, irregularidades que, segundo um comunicado da Connmebol "afetaram o património" do organismo.



Esta queixa foi também enviada pela Conmebol às dez associações federadas e elaborada "de acordo com a colaboração das autoridades fiscais dos Estados Unidos".



Uma auditoria externa solicitada pela Conmebol identificou 130 milhões de dólares transferidos em operações suspeitas nas presidências de Leoz (entre 1986 e 2013) e Figueiredo (2013 e 2014).



Na semana passada, Nicolás Leoz terminou o cumprimento de dois anos de prisão preventiva domiciliária, depois das autoridades dos Estados Unidos terem solicitado a extradição do antigo dirigente, por "conspiração e atividades de crime organizado, relacionadas com fraudes de fundos".



Eugenio Figueiredo está em prisão preventiva em Montevideo, acusado de lavagem de ativos durante a sua presidência na Conmebol.