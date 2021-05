CONMEBOL rejeita pedido da Colômbia para adiar Copa América

A 47.ª edição da principal competição sul-americana de seleções está prevista para o período entre 13 de junho e 10 de julho, praticamente em simultâneo com o Euro2020, e seria pela primeira vez organizada por dois países, Colômbia e Argentina."O governo da Colômbia pede formalmente à CONMEBOL, através da Federação Colombiana de Futebol (FCF), o adiamento da Copa América", afirmou o ministro dos Desportos, Ernesto Lucena, após uma reunião com o presidente colombiano, Iván Duque, sugerindo que fosse reagendado para o final do ano.Além da pandemia de covid-19, os responsáveis colombianos temem pela realização do torneio na sequência das manifestações contra o governo, duramente reprimidas pelas forças de segurança, que se iniciaram em 28 de abril e provocaram, até hoje, pelo menos, 42 mortos (41 civis e um polícia) e mais de 1.700 feridos.Ernesto Lucena explicou que "o mais importante num evento desta magnitude é a presença do público", lamentando que "essa impossibilidade faz com que a Copa América não seja o evento com que todos sonham".Pouco mais de uma hora depois destas declarações,Em comunicado, o organismo que rege o futebol sul-americano agradeceu "o entusiasmo e empenho" demonstrados pelo presidente Iván Duque e todos os seus colaboradores, preparando-se para reagendar os jogos da Copa América para a Argentina, que acolhe a competição pela nona vez e deverá ser o único anfitrião.

A Colômbia deveria acolher um total de 15 jogos, incluindo o Grupo B e a final, nas cidades de Barranquilla, Bogotá, Cali e Medellín.