Contra-análise a Pogba confirma presença de metabólitos de testosterona, diz AFP

Pogba, de 30 anos, foi suspenso provisoriamente pelo Tribunal Nacional Antidopagem italiano em 11 de setembro, na sequência de um controlo antidoping em que foi detetada a presença de metabólitos da testosterona, tal como sucedeu com a contra-análise.

O médio francês incorre numa pena de quatro anos de suspensão, de acordo com o estipulado no código mundial antidopagem, que pode ser reduzida para metade caso seja demonstrado que a utilização da substância proibida não foi intencional.

A representante do jogador já veio afirmar publicamente que "Pogba nunca teve a intenção de infringir as regras" e a pena pode mesmo ser reduzida a alguns meses, se a utilização tiver acontecido "fora do contexto competitivo e não esteve ligada à melhoria do desempenho desportivo".

A Agência Italiana Antidoping não especificou a data em que Pogba foi testado, mas, segundo a imprensa transalpina, a análise foi efetuada em 20 de agosto, após o jogo entre a Udinese e a Juventus, da primeira jornada do campeonato italiano, no qual o médio não chegou a ser utilizado.