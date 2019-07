Contratação de Griezmann envolvida em polémica

O clube da capital espanhola exige 200 milhões de euros como pagamento pela cláusula do internacional francês.



O Atlético entende que o compromisso de Griezmann com o Barcelona foi firmado antes de 1 de julho, data em que a cláusula baixou de 200 milhões para os 120.



O clube catalão veio dizer Griezmann estava confirmado como reforço para as próximas cinco temporadas e que ficaria blindado por 800 milhões de euros.