Copa América. Luis Díaz dá terceiro lugar à Colômbia

Por seu lado, Yoshimar Yotún, aos 45 minutos, e Gianluca Lapadula, aos 82, faturaram para os peruanos, vice-campeões em 2019, que falharam o que seria o seu 12.º pódio.Luis Díaz e Lapadula juntaram-se, com os seus golos em Brasília, a Lionel Messi na liderança da lista dos marcadores, com quatro, sendo que o argentino defronta deste sábado para domingo o Brasil na final da prova, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.





Detalhes do jogo







A formação peruana teve a primeira grande ocasião, aos 28 minutos, mas, isolado por Cueva, Lapadula atirou ao lado do poste esquerdo, para, aos 39, Sergio Peña fintar o guarda-redes Camilo Vargas e, já sem grande ângulo, a rematar por cima da barra.O conjunto de Ricardo Gareca ainda conseguiu, no entanto, marcar antes do intervalo, com um grande lançamento em profundidade de Sergio Penã para Cueva, que tocou na altura certa para o "chapéu" de Yotún ao guarda-redes colombiano.No início da segunda parte, mais precisamente aos 49 minutos, os "cafeteros", restabeleceram a igualdade, num livre direto de Cuadrado que passou por entre a barreira, culpa de Lapadula e Callens e do buraco que abriram.Luis Díaz começou a aparecer no jogo aos 52 minutos, com um remate acrobático que Gallese deteve, mas, depois de um remate à barra de Lapadula, aos 58, marcou mesmo aos 66, assistido pelo guarda-redes Camilo Vargas e depois de um domínio com o ombro.Os colombianos estavam por cima na segunda parte, mas, aos 82 minutos, numa bola parada, o Peru restabeleceu a igualdade: Raziel García marcou um canto na direita e, no centro da área, Lapadula antecipou-se a todos e cabeceou vitoriosamente.As grandes penalidades pareciam o destino inevitável do jogo, só que, aos 90+4 minutos, Luis Díaz - depois de um toque de Muriel, que tinha entrado para os penáltis – fletiu da esquerda para o meio e fuzilou Gallese, fechando o jogo em grande estilo.