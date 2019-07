Copa América. Messi recusou medalha e falou em corrupção

Mário Aleixo - RTP Comentários 07 Jul, 2019, 08:52 / atualizado em 07 Jul, 2019, 08:52 | Futebol Internacional

"Não dos deixaram estar na final", disse Lionel Messi, expulso no encontro em que a Argentina assegurou o terceiro lugar com um triunfo sobre o Chile (2-1). "Não temos de fazer parte desta corrupção, da falta de respeito ao longo de toda a esta copa", acrescentou após o jogo disputado em São Paulo.



Messi, que foi expulso perto do intervalo após uma altercação com o chileno Gary Medel, disse que a seleção albiceleste foi prejudicada deliberadamente no torneio que decorre no Brasil



"Lamentavelmente, repito, a corrupção, os árbitros e tudo isso não permite que se desfrute do futebol, do espetáculo, e estraga-o", disse o avançado do FC Barcelona, considerando que, no lance da expulsão, o cartão amarelo para os dois jogadores teria sido adequado.



O capitão da Argentina admitiu que as suas críticas à Conmebol, em que questionou a não utilização do videoárbitro em dois lances de suposta grande penalidade na meia-final perdida com o Brasil (2-0), pode ter-lhe custado a expulsão: "Pode ter sido a fatura do que disse antes e foi encomendado".





Na altura, afirmou que o "Brasil jogava em casa e hoje em dia conta muito a Conmebol".