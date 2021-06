Copa América. Paraguai bate Chile rumo aos "quartos"

Em Brasília, os paraguaios, que tinham batido os bolivianos (3-1) e perdido com a Argentina (0-1), marcaram um golo em cada parte, para imporem o primeiro desaire aos chilenos, campeões em 2015 e 2016, que somavam um triunfo e dois empates.



A formação comandada pelo argentino Eduardo Berizzo adiantou-se no marcador aos 33 minutos, por Braian Samudio, que subiu mais alto do que a defesa contrária e cabeceou violentamente ao segundo poste, após canto de Miguel Almirón, na direita.



Até ao intervalo, o Paraguai poderia ter aumentado a vantagem, num lance a ‘papel químico’, só que Carlos González falhou o alvo, de cabeça, após novo canto de Almirón e uma saída da baliza completamente falhada de Claudio Bravo.



No início da etapa complementar, a seleção ‘guarani’ conseguiu mesmo chegar ao segundo golo, em mais um lance de bola parada, desta vez uma grande penalidade, cometida por Gary Medel, que empurrou e derrubou Carlos González.



Aos 58 minutos, na transformação do castigo máximo, Miguel Almirón não deu hipóteses a Claudio Bravo, colocando a bola junto do poste direito, com o veterano guarda-redes do Betis a atirar-se para o lado contrário.



Na parte final, o Paraguai controlou, sem grandes dificuldades, a vantagem, para somar os três pontos e subir ao segundo lugar, com seis pontos, a um da Argentina, com a qual vai discutir a vitória no agrupamento, à distância, na quinta ronda.



Por seu lado, o Chile, que já estava apurado e fechou a participação na fase de grupos, caiu para o terceiro lugar, com cinco pontos, enquanto o Uruguai conta quatro, contra nenhum da Bolívia, que esta eliminada, com uma ronda por disputar.



Na quinta jornada do Grupo A, marcada para segunda-feira, a Argentina defronta a Bolívia, enquanto o Paraguai mede forças com o Uruguai.