Copa América. Queiroz quer chegar já aos "quartos"

Mário Aleixo - RTP Comentários 19 Jun, 2019, 08:07 / atualizado em 19 Jun, 2019, 08:59 | Futebol Internacional

“É um jogo de campeonato e, como no ténis, é um ‘match point’”, disse Queiroz, no Morumbi, em São Paulo, na conferência de imprensa de antevisão do jogo face aos recentes vencedores da Taça da Ásia.



Depois do 2-0 à Argentina, o técnico luso deixou muitos elogios ao próximo adversário, que se estreou com um 2-2 face ao Paraguai, falando de um progresso “notório e fantástico” e de uma seleção com “jogadores que estão juntos há muitos anos”.



“Estamos alerta e preparados para jogar com o Qatar. Temos de controlar bem o jogo, mantendo a nossa identidade, e não podemos fazer muitas alterações, mas também temos de tomar decisões para ganhar e, se for preciso mudar algo, o que quero é mudar para ficarmos melhores”, explicou.



Queiroz sabe que o Qatar não tem o nome da Argentina e, por isso, pede “muita humildade e concentração” aos seus jogadores e também que não se deixem contagiar pela euforia dos adeptos, depois do triunfo face ao conjunto de Lionel Messi.





“O trabalho dos jogadores é rigor, sofrimento, concentração e qualidade”, frisou, acrescentando: “Jogar futebol é muito difícil, na playstation é muito mais fácil”.









Análise do treinador português



Depois de vários anos a comandar o Irão, Queiroz está identificado com o futebol asiático e lembrou que este “evoluiu muito dentro do campo e menos fora”.Quanto ao "onze", e face à lesão de Muriel, que teve de abandonar a competição, Queiroz disse que há várias opções, como Roger Martínez, autor do primeiro golo face à Argentina, Duvan Zapara ou Luís Díaz.“O que não mata, engorda, e o que engorda torna-nos mais fortes. Confio que esta perda nos fará mais fortes, mais unidos e mais determinados”, avançou o técnico luso, reconhecendo, porém, que se trata de uma “grande perda”.Para conseguir ir longe, Queiroz conta também com o criativo ex-portista James Rodríguez, “um jogador muito importante, que teve uma época desafortunada, mas que tem recuperado gradualmente”.