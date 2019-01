Coreia do Sul de Paulo Bento eliminada pelo Qatar da Taça Asiática

Lusa Comentários 25 Jan, 2019, 17:28 / atualizado em 25 Jan, 2019, 17:45 | Futebol Internacional

Abdulaziz Hatem, aos 78 minutos, foi o marcador do golo da seleção do Qatar, que jogou com o português naturalizado Pedro Correia a titular.



Finalista vencida há quatro anos, a Coreia do Sul continua a deixar escapar um título que conquistou nas duas primeiras edições, em 1956 e 1960.



O Qatar vai disputar o acesso à final com o vencedor do encontro que opõe os Emirados Árabes Unidos à Austrália, detentora do título, no dia 29 de janeiro. A outra meia-final será disputada pelo Irão, de Carlos Queiroz, e o Japão.