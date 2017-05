Coreia do Sul e Venezuela qualificam-se para os oitavos do Mundial de sub-20

Lusa 23 Mai, 2017, 15:36 | Futebol Internacional

Os sul-coreanos chegaram ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Seung-Woo Lee, aos 18 minutos, e Seung-Ho Paik, aos 42, de grande penalidade, e o melhor que os argentinos conseguiram foi reduzir, por intermédio Luis Marcelo Torres, aos 50.



A seleção anfitriã isolou-se no comando do grupo A, com dois pontos de vantagem sobre a Inglaterra, que empatou 1-1 com a Guiné, terceira classificada, enquanto a Argentina – recordista de títulos, com seis troféus, ficou em posição delicada para conquistar o apuramento, no último lugar, sem qualquer ponto.



A Inglaterra esteve a ganhar à seleção africana, na sequência do golo marcado por Lewis Cook, aos 53 minutos, mas Fikayo Tomori marcou na própria baliza e fixou o empate, aos 59, num jogo em que os britânicos utilizaram fumos, em homenagem às vítimas do atentado ocorrido na segunda-feira em Manchester, que provocou 22 mortes.



Líder isolada da ‘poule’ B, a Venezuela qualificou-se em grande estilo, com a maior goleada da fase final, por 7-0, sobre a frágil representação de Vanuatu, com destaque para avançado Sergio Cordova, autor de dois golos e melhor marcador da competição, com três remates certeiros.



Com dois pontos de vantagem sobre o México, segundo classificado e que hoje empatou 0-0 com a Alemanha, a Venezuela já garantiu a presença nos ‘oitavos’, enquanto os germânicos ocupam a terceira posição, que também pode proporcionar a continuidade na prova.



A seleção portuguesa, que perdeu na estreia frente à Zâmbia, por 2-1, ocupa o terceiro lugar do agrupamento C, liderado pela seleção africana e pelo Irão, ambos com três pontos, defronta na quarta-feira a Costa Rica, última classificada, em Jeju.