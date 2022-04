Corinthians, de Vítor Pereira, começa "Brasileirão" com vitória

A primeira jornada do "Brasileirão" mostrou o "timão" em grande forma, comandado em campo por Willian, excelente como armador de jogo de ataque da sua equipa.Willian assistiu para os primeiro e terceiro golos da equipa paulista, marcados por Paulinho aos 17 minutos e Lucas Píton, aos 44.O Corinthians, que também marcou através de Gustavo Mantuan, aos 26, chegou ao intervalo a vencer por 3-0.Na segunda parte, o "fogão", ainda sem Luís Castro no banco, reduziu aos 66 minutos, com uma grande penalidade convertida por Diego Gonçalves, não conseguindo mais do que isso.