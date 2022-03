Corinthians, de Vítor Pereira, nas "meias" do Paulistão

O Corinthians, do técnico português Vítor Pereira, garantiu um lugar nas meias-finais do Campeonato Paulista de futebol, ao bater o Guarani, no desempate por grandes penalidades (7-6), após a igualdade (1-1) no tempo regulamentar.