Corinthians e Flamengo empatam na 1.ª mão da final da Taça do Brasil

Os forasteiros criaram mais e melhores oportunidades para marcar, mas o nulo persistiu ate final, adiando as decisões para dentro de uma semana, no mítico Maracanã.O Flamengo fez as duas primeiras ameaças, por Gabigol, logo no minuto inicial, e Pedro, aos 12, para, aos 30, os dois jogadores combinarem, com o recente estreante na seleção "canarinha" quase a isolar o ex-jogador do Benfica.A resposta do Corinthians surgiu em dose tripla, com dois remates de Yuri Ribeiro, aos 36 e 41 minutos, o segundo anulado por um corte "in-extremis" de Thiago Maia, e um de Renato Augusto, e fora da área, que saiu ao lado.Já nos descontos, aos 45+2 minutos, Gabigol e Thiago Maia tentaram faturar de longe, mas o veterano guarda-redes Cássio segurou, sem problemas, os dois remates.O "Fla" reentrou melhor e ameaçou num livre direto de De Arrascaeta (47) e em dois remates de Gabigol (52 e 58), o segundo à entrada da pequena área, detido pelo instinto de Cássio.Renato Augusto fez o primeiro remate dos locais na segunda parte, aos 60 minutos, mas algo tímido, sobretudo quando comparado com o tiro, de muito longe, do ex-Benfica David Luiz à barra, aos 66 minutos, a anteceder remates também com perigo de Éverton Ribeiro e Gabigol, aos 68.Até ao final, os forasteiros estiveram sempre mais perto da baliza adversária, mostrando mais vontade em ganhar, mas o empate não se desfez, num jogo que ainda esteve interrompido alguns minutos, após alguns holofotes desligarem.Numa final inédita, Flamengo (vencedor em 1990, 2006 e 2013), na oitava presença, e Corinthians (1995, 2002 e 2009), na sétima, procuram igualar os quatro troféus do Palmeiras, que só perde para Grémio (cinco) e Cruzeiro (seis).