Corinthians em desvantagem nos "quartos" da Taça do Brasil

Em jogo da primeira mão dos "quartos", a equipa paulista perdia ao intervalo por um golo, apontado por Jorginho, aos 23 minutos, e ainda sofreu o segundo já muito perto do final, com Léo Pereira a marcar ainda de fora de área, num remate em arco, aos 88.”, disse no final Vítor Pereira.O treinador português não se coibiu de criticar a sua equipa, sublinhando que na segunda mão, em 17 de agosto, o Corinthians tem de jogar como o Atlético Goianiense o fez na primeira mão.”, acrescentou.Também em jogo da primeira dos quartos de final, o Flamengo empatou sem golos em casa diante do Athletico Paranaense, do ex-selecionador luso Luiz Felipe Scolari, num jogo em que David Luiz foi expulso no "mengão", aos 90+7 minutos.A primeira mão dos "quartos" fica completa esta quinta-feira, com os jogos São Paulo-América Mineiro e Fortaleza-Fluminense.