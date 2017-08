Corunha anuncia que portista Adrián López vai fazer exames médicos sexta-feira

Lusa 10 Ago, 2017, 18:43 | Futebol Internacional

"Adrián López tem previsto chegar esta noite à Corunha para fazer os exames médicos sexta-feira, como ação prévia à sua vinculação contratual com o RC Deportivo", anunciou o clube galego no seu site.



O futebolista asturiano, de 29 anos, deverá voltar ao clube que representou entre 2006 e 2011, com interrupções para empréstimos a Alavés e Málaga.



Adrián López chegou ao FC Porto em 2014 oriundo do Atlético de Madrid, mas esteve sempre muito longe de confirmar os 11 milhões de euros que os 'dragões' pagaram por 60 por cento do seu passe.



Nas duas últimas épocas, o futebolista, que tem cláusula de rescisão de 60 milhões de euros e tem contrato até 2019, esteve emprestado ao Villarreal.



Adrián López deve ser cedido por uma época.