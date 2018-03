Costa do Sol lidera `Moçambola`

Lusa Comentários 11 Mar, 2018, 17:16 | Futebol Internacional

Com os mesmos pontos que a equipa 'canarinha' seguem o Maxaquene e o Desportivo de Nacala em segundo e terceiro lugares, que venceram o Ferroviário de Maputo e a UP de Manica, por 3-0 e 2-0, respectivamente.







- Sábado, 10 mar:



Maxaquene - Ferroviário de Maputo, 3-0



- Domingo, 11 mar:



Textafrica - Chibuto, 3-2



Ferroviário da Beira - Ferroviário de Nacala, 3-0



Vilanculo - Ferroviário de Nampula, 1-0



1.º Maio de Quelimane - Liga Desportiva, 2-0



Sporting de Nampula - Costa do Sol, 0-3



Incomáti - Songo, 0-0



Desportivo de Nacala - UP Manica, 2-0







Classificação



1. Costa do sol, 4 pontos



2. Maxaquene, 4



3. Desportivo de Nacala, 4



4. Ferroviario da Beira, 3



5. Textáfrica, 3



6. Ferroviário de Maputo, 3



7. 1º de de Quelimane, 3



8. Vilankulo, 3



9. Liga Desportiva, 3



10. Incomati, 2



11. Songo, 1



12. Chibuto, 1



13. Up Chimoio 1



14. Ferrovia de Nampula, 0



15. Sporting, 0



16. Ferroviário de Nacala, 0







Próxima jornada:



Chibuto - UP Manica



Songo - Desportivo de Nacala



Costa do Sol - Incomáti



Ferroviário de Maputo - Sporting Nampula,



Liga Desportiva de Maputo - Maxaquene



Ferroviário de Nampula - 1º de maio



Ferroviário de Nacala - Vilankulo



Textafrica de Chimoio ferrovio da beira