Costa do Sol vence Textáfrica e cimenta liderança do `Moçambola`

O golo da equipa ‘canarinha’ surgiu aos 27 minutos, através do avançado Isac, contra a corrente de jogo, uma vez que a ‘equipa fabril’ tinha mais posse de bola e maior iniciativa atacante.



Apesar de ter sofrido o golo, o conjunto da casa continuou ativo, procurando o empate, que só não apareceu porque o guarda-redes do Costa do Sol, Vítor, esteve atento.



No final, Horácio Gonçalves destacou a entrega dos seus jogadores, assumindo o objetivo de encarar os quatro jogos que faltam para terminar a prova como "autênticas finais".



"Temos essa humildade, respeitámos o adversário, um Textáfrica que é uma excelente equipa e que tem um treinador que sabe pôr a equipa a jogar da melhor forma", disse Gonçalves.



Por seu turno, o treinador da equipa ‘fabril’ elogiou a atitude dos seus jogadores, lamentando a falta de eficácia do setor atacante.



"O futebol em alta competição é isto: na única oportunidade que o Costa do Sol teve, fez golo. Lutámos e demos tudo o que tínhamos, mas faltou serenidade e calma aos rapazes", declarou Aleixo Fumo.



Com o triunfo de hoje, a equipa canarinha alarga, provisoriamente, a vantagem, para seis pontos, sobre o segundo classificado, Songo, que tem 48 pontos e menos dois jogos.



Os ‘hidroelétricos’ não atuaram este fim de semana para o ‘Moçambola’, uma vez que jogam hoje em Maputo contra o Bidvest, da África do Sul, em partida da primeira mão do jogo de qualificação para a fase de grupos da Taça CAF, a segunda maior prova continental.



A cinco jornadas do fim da prova máxima do futebol moçambicano, o Costa do Sol, treinado pelo português Horácio Gonçalves, vai tentar manter a série vitoriosa que vem registando desde o início da segunda volta, para poder consolidar as aspirações a mais um título.



O Costa do Sol é a equipa que mais campeonatos ganhou em Moçambique, somando, no total, nove troféus, desde a disputa da primeira edição da prova, em 1976 e conta também com o maior número de troféus da Taça de Moçambique, com 13.