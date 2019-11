Costinha analisa o regresso de José Mourinho

O ex-discípulo do agora treinador do Tottenham disse que foi a grandeza do clube londrino que fez regressar o técnico à atividade.



O Tottenham é um clube sedento de conquistas e isso encaixa no perfil do “Special One”.



Em declarações ao jornalista João Gomes Dias o ex-médio lembrou que os “Spurs” têm “grandes jogadores, jovens e com enorme potencial”.



Na presente temporada Costinha vê José Mourinho a tentar levar o Tottenham o mais longe possível na Liga dos Campeões e conquistar o máximo de pontos na “Premier League”, embora a equipa já esteja atrasada em relação aos primeiros classificados.



Na próxima época Costinha não tem dúvidas de que o treinador português conduzirá o Tottenham à luta pelo título inglês.



O regresso a Londres é visto por Costinha como um acaso feliz mas o que mais terá pesado na escolha terá sido a “grandeza” do clube.



Sobre o que se poderá esperar do trabalho do técnico o seu ex-jogador é claro ao afirmar: “Será competitivo, estimulará os jogadores a serem melhores, sendo desafiador mas ao mesmo tempo respeitador”.