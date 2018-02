Coutinho, Aubameyang e Alexis foram destaques no mercado

Mário Aleixo - RTP 01 Fev, 2018, 08:39 / atualizado em 01 Fev, 2018, 08:39 | Futebol Internacional

A "janela" de inverno reservou algumas alterações de respeito, desde logo com a mudança do internacional brasileiro Coutinho para o FC Barcelona, que pagou 120 milhões de euros ao Liverpool, colocando um final à "novela" iniciada no verão.



O negócio, que poderá ascender aos 160 milhões, entrou diretamente para o segundo lugar dos mais caros de sempre no futebol, sendo apenas superado pela transferência de Neymar, dos catalães para o Paris Saint-Germain, por 222 milhões de euros, no último verão.

Liverpool, Arsenal, Chelsea e Manchester City...

Apesar de ter perdido a sua principal figura, o Liverpool, adversário do FC Porto nos "oitavos" da Liga dos Campeões, investiu 78,8 milhões no central holandês Van Dijk (ex-Southampton), mas seria o Arsenal a concluir, no último dia do mercado, uma das principais transferências desta época, contratando o avançado gabonês Aubameyang ao Borussia Dortmund, por 63,75 milhões.



Os "gunners" conseguiram, assim, suprir a saída do chileno Alexis Sánchez, que, poucos dias antes, tinha trocado Londres por Manchester, juntando-se ao United de José Mourinho. Em contrapartida, o arménio Mkhitaryan rumou ao Arsenal, que, após a venda de Theo Walcott ao Everton, deixou sair Giroud para o rival Chelsea, no derradeiro dia de transferências.



Com a chegada do avançado francês, os "blues", que já tinham assegurado o médio Ross Barkley (ex-Everton) e o defesa brasileiro Emerson (ex-Roma), emprestaram o avançado belga Batshuayi ao Borussia Dortmund, enquanto o Manchester City, que já gastou 320 milhões de euros desde o arranque da época, virou as atenções para o central Laporte, pelo qual pagou 65 milhões ao Athletic Bilbau, e cedeu o antigo jogador do FC Porto Mangala ao Everton.

Tottenham contratou Lucas Moura

Ainda em Inglaterra, o Tottenham gastou 28 milhões pelo internacional brasileiro Lucas Moura, que estava tapado no Paris Saint-Germain, o West Ham recebeu o internacional português João Mário, cedido pelo Inter Milão, e o argelino Slimani, antigo avançado do Sporting, foi cedido pelo Leicester ao Newcastle, no dia 31 de janeiro.

Movimentações em Espanha

Em Espanha, o FC Barcelona despediu-se do argentino Mascherano, que rumou à China, após sete anos e meio na Catalunha, e contratou o central colombiano Yerry Mina (ex-Palmeiras), ao passo que o Atlético de Madrid viu chegar ao fim o impedimento de inscrever futebolistas e registou Vitolo e o regressado Diego Costa, que já tinham sido contratados no verão.



Já o Real Madrid, apesar do penoso campeonato que vem protagonizando, não efetuou qualquer mexida, apesar de muito se ter falado na possível aquisição do guarda-redes Kepa, do Athletic Bilbau. A formação basca, por seu lado, resgatou à rival Real Sociedad o central e capitão Iñigo Martínez por 32 milhões.



O português Bebé, que estava no Eibar, regressou ao Rayo Vallecano, no qual tinha atuado em 2015/16, e o francês Bakambu emergiu como um dos grandes negócios de inverno no país vizinho, ao trocar o Villarreal pelos chineses do Beijing Guoan, por 40 milhões.

Acalmia na Alemanha, Itália e França

Na Alemanha e em Itália, poucas foram as mexidas de relevo nos principais clubes, no que a aquisições diz respeito. Na "Bundesliga", o pentacampeão Bayern reforçou o ataque com Sandro Wagner (ex-Hoffenheim), enquanto o Borussia Dortmund gastou 21,5 milhões de euros no central Akanji (ex-Basileia) e deixou sair o espanhol Bartra para o Bétis.



Quanto à Serie A, longe vão os tempos em que a maioria dos clubes tinha capacidade para despender milhões na contratação dos melhores futebolistas. Rafinha, emprestado pelo FC Barcelona ao Inter Milão, foi um dos poucos negócios de nomeada em Itália, embora o destaque vá para o prodígio transalpino Pietro Pellegri (16 anos), que trocou o Génova pelo Mónaco, a troco de 21 milhões.



Esta foi a forma encontrada pelos monegascos, orientados pelo português Leonardo Jardim, para suprir a vaga deixada pelo argentino Guido Carrillo, que se mudou para o Southampton, por 22 milhões.



Em contraste, o milionário Paris Saint-Germain, líder da liga francesa, limitou-se a apenas um reforço e a custo zero (o experiente médio Lassana Diarra), depois de ter investido, no verão, a astronómica quantia de 222 milhões no brasileiro Neymar.