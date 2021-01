Covid-19. AC Milan com dois futebolistas infetados

Em comunicado, o AC Milan explica que o avançado croata e o médio bósnio estão assintomáticos e em isolamento, tendo já efetuado novo teste hoje.



A formação milanesa, que às 19:45 recebe a Juventus, de Cristiano Ronaldo, assegura que hoje todos os elementos testaram negativo.



Na terça-feira, a Juventus anunciou que o colombiano Juan Cuadrado testou positivo ao novo coronavírus, estando em assintomático e em isolamento.



O defesa colombiano tornou-se na segunda baixa pelo novo coronavírus em dias consecutivos, depois de na segunda-feira ter acontecido o mesmo com o brasileiro Alex Sandro, antigo lateral esquerdo do FC Porto.



Campeã italiana nas últimas nove épocas, a Juventus tem hoje um jogo extremamente importante, pois é somente quinta classificada na ‘serie A’, a 10 pontos do AC Milan, embora com um jogo a menos.



A Juventus é adversária do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, jogando no Dragão em 17 de fevereiro e em Turim em 09 de março.