Covid-19. Adeptos contra a simulação de sons nos estádios

No dia em que recomeça a Liga inglesa e a UEFA se prepara para divulgar a fase final da Liga dos Campeões, o grupo diz que o som artificial, com cânticos pré-gravados, numa realidade que é aumentada, representa “um castigo para os adeptos”.



No reinício da Bundesliga, as televisões alemãs ofereceram a possibilidade de os adeptos terem som gravado ou apenas o direto do estádio sem público, mas a distribuição internacional optou por ter som artificial.



A empresa EA Sports, de jogos de vídeo, está a fornecer igualmente sons do seu arquivo para as transmissões na Liga espanhola e da inglesa, que recomeça esta quarta-feira com os jogos entre Aston Villa e Sheffield United, e Manchester City e Arsenal, ainda em atraso da 28.ª jornada.



“Os estádios vazios são uma consequência direta da crise de saúde pública que afetou cada um de nós e a ausência de adeptos não pode ser compensada por uma simulação de computador, dirigida a um divertimento de audiências televisivas”, dizem ainda os adeptos na carta de protesto.