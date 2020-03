Covid-19: Alavés com três jogadores e sete técnicos infetados

Em comunicado divulgado no sítio oficial na Internet, o clube basco – no qual joga o internacional sérvio Ljubomir Fejsa, emprestado pelo Benfica - relata os casos, embora sem revelar o nome dos elementos que estão infetados com o novo coronavírus.



O Alavés adianta ainda que foram detetados outros cinco casos de contágio entre trabalhadores do clube, enquanto na equipa de basquetebol não houve qualquer caso registado.



Todos estão "assintomáticos e em bom estado de saúde", segundo refere a mesma nota emitida pelo emblema basco.



O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 200 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.200 morreram. Das pessoas infetadas, mais de 82.500 recuperaram da doença.



O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 170 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.



Depois da China, a Europa tornou-se o epicentro da pandemia, o que levou vários países a adotarem medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.



Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 642, mais 194 do que no dia anterior, e deu conta da segunda morte no país em consequência da pandemia.