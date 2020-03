Covid-19. Alemanha também adia jogos de futebol do fim de semana

“Em sintonia com os recentes desenvolvimentos referentes ao novo coronavírus, a DFL decidiu adiar a 26.ª jornada da ‘Bundesliga’ e ‘Bundesliga 2’”, refere o organismo na sua página oficial na Internet.



A Alemanha era o único campeonato entre os cinco principais que ainda não tinha optado por parar os respetivos jogos e ainda hoje tinha mantido a previsão da ronda se jogar à porta fechada e propor apenas uma interrupção a partir de segunda-feira.



A decisão agora adotada segue-se às de Espanha, Itália, França, Inglaterra e, também, Portugal, cujos campeonatos profissionais de futebol vão estar parados devido ao risco de contágio do Covid-19.



Antes desta decisão apenas o encontro da jornada entre o Werder Bremen e o Bayer Leverkusen, agendado para a segunda-feira, tinha sido cancelado, face à hipótese de adeptos se reunirem junto ao estádio.



Na nota hoje publicada, dia em que o Dusseldorf recebia o Paderborn, a DFL mantém a ideia de recomendar a suspensão dos campeonatos até 02 de abril, incluindo os compromissos das seleções, no final de março.



Também hoje, o internacional espanhol Thiago Alcântara, futebolista do Bayern Munique, criticou um pouco antes de ser conhecida a decisão, o facto de a ‘Bundesliga’ não ter decidido parar o campeonato.



“É uma loucura, por favor parem com a estupidez e voltem à realidade. Vamos ser honestos, há coisas muito mais importantes do que o desporto”, disse o jogador, na sua conta na rede social Twitter.



O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.100 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.



O número de infetados ultrapassou as 131 mil pessoas, com casos registados em mais de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 112 casos confirmados.