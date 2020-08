Covid-19. Antuérpia conquista Taça da Bélgica

Buta foi titular do lado dos vencedores, enquanto Ivo Rodrigues foi lançado no encontro em cima dos 90 minutos, e ambos levantaram o troféu no final do encontro graças ao único golo do encontro, apontado aos 25 minutos.Refaelov fez o desvio decisivo após uma arrancada pelo flanco direito do ataque do Antuérpia do defesa norueguês Simen Jukleroed, que fez a assistência.

O jogo deveria ter acontecido em 22 de março, mas foi suspenso devido à pandemia do novo coronavírus, que parou quase todas as competições desportivas mundiais, e, em 15 de maio, levou a Bélgica a cancelar a Liga, também suspensa.