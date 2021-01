Covid-19: Aston Villa-Liverpool vai realizar-se apesar dos casos positivos nos "villans"

Segundo comunicou a atual oitavo classificado da primeira liga inglesa, o desafio frente aos campeões britânicos acontecerá conforme agendado, no Villa Park, em Birmingham, a partir das 19:45, sendo que, dos 14 infetados, 10 jogadores são jogadores e já se encontram em isolamento.



Com tantos ausentes, e um dia depois de ter encerrado o seu centro de estágios (Bodymoor Heath) e cancelado todos os treinos, o Aston Villa vê-se obrigado a recorrer aos escalões inferiores para ter jogadores suficientes na ficha de jogo, com o técnico dos sub-23, Mark Delaney, a substituir hoje o treinador principal Dean Smith.



Em causa está também a realização da próxima partida para o campeonato, em 13 de janeiro, frente ao Tottenham, treinado pelo português José Mourinho, de acordo com o presidente executivo do Aston Villa, Christian Purslow.



Na terça-feira, a Premier League anunciou que um número recorde de 40 jogadores e membros das equipas técnica tinha acusado positivo última ronda de testes.