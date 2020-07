Covid-19. Atleta do Almería testa positivo e José Gomes espera

O resultado chegou após os testes efetuados a todo o plantel, à equipa técnica, a funcionários e dirigentes do clube, e, face ao protocolo sanitário, o jogador, que não apresentava sintomas e está bem, foi isolado.Numa fase em que falta ao Almería disputar o "play-off" de acesso à Liga, os treinos foram suspensos e iniciou-se a desinfeção do Estádio dos Jogos Mediterrâneos, enquanto os futebolistas do plantel permanecem em casa.Ainda esta quarta-feira, a equipa deverá realizar novos testes, depois de comunicar às autoridades e ao Conselho Superior do Desporto o caso positivo no plantel, não estando, entretanto, prevista a realização de treinos.Desde a chegada de José Gomes, o técnico português não pôde treinar na segunda-feira, por esperar o resultado do teste à covid-19, e apenas na terça-feira teve uma sessão de trabalho, quando a equipa prepara o "play-off".O apuramento está em suspenso devido aos 28 casos positivos de covid-19 no Fuenlabrada e à indefinição da última equipa, de um total de quatro, no "play-off", devido ao facto de a última jornada da segunda divisão não ter ficado completa.

O Almería tem a classificação e o "play-off" assegurado, bem como o Saragoça e o Girona, faltando definir uma quarta equipa, entre Elche ou Fuenlabrada.