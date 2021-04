Covid-19. Bernardeschi tem teste positivo e aumenta casos entre internacionais italianos

De acordo com o clube do português Cristiano Ronaldo, que também tem os defesas Bonucci e Demiral infetados e que, na quarta-feira, deverá jogar com o Napóles um jogo em atraso da liga italiana, o médio internacional italiano está “assintomático” e já se encontra em isolamento.



Bonucci (Juventus), Verratti e Florenzi (Paris Saint-Germain), Grifo (Friburgo) e Cragno (Cagliari) são outros jogadores que estiveram na seleção italiana e testaram positivo, além do caso do guarda-redes Salvatore Sirigu, com a imprensa a avançar que está na mesma situação, mas ainda sem confirmação oficial do Torino.