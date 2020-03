Covid-19: Borussia Mönchengladbach-Colónia realiza-se à porta fechada

Esta decisão segue em resposta ao decreto publicado hoje pelas autoridades sanitárias do estado da Renânia do norte, o mais afetado na Alemanha, com 484 casos positivos do novo coronavírus, em suspender eventos com mais de 1.000 pessoas.



O responsável pelo município de Mönchengladbach, Willem Reiters, lamentou que se tenha chegado a este ponto, mas disse não ser uma decisão tomada de ânimo leve.



“Congratulo-me que pelo menos exista a nível regional uma norma unificada, mas também posso compreender a deceção dos adeptos pelo facto de ser um dérbi sem público”, acrescentou.



O jogo é ainda referente à 21.ª jornada do campeonato e tinha sido adiado em 10 de fevereiro, devido à tempestade Sabine.



A jornada do fim de semana na ‘Bundesliga’, entre sexta-feira e segunda-feira, mantém-se, mas compete ainda às autoridades regionais (estados federados) decidirem se os mesmos se realizam à porta fechada.



A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.000 mortos.



Cerca de 114 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram.



Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 463 mortos e mais de 9.100 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia.